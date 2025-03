Berrettini-Gaston, Masters 1000 Miami: orario e dove vederla in tv

MIAMI (Usa) - Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo per l’esordio nell'Atp Masters 1000 di Miami. Il tennista romano inizia il suo percorso dal secondo turno dove troverà il francese Hugo Gaston. Il tennista transalpino si è qualificato al secondo turno grazie al ritiro del giapponese Nishioka che al momento dell’interruzione del match aveva perso il primo set per 6-4 ed era sotto nella seconda partita per tre giochi a uno.