Berrettini-Gaston, Masters 1000 Miami: orario e dove vederla in tv

MIAMI (Usa) - Oggi in campo cinque azzurri alla ricerca di un posto al sole al terzo turno. Matteo Berrettini farà il suo esordio, dopo aver usufruito di un bye, contro il francese Hugo Gaston nella riedizione della finale di Kitzbuhel 2024 , quando il romano si impose 7-5 6-3. Tornerà in campo Matteo Arnaldi , che se la vedrà con il (molto) forte Tomas Machac ; si sono affrontati due volte (l’ultima proprio a Miami lo scorso anno) e il ceco ha sempre vinto in maniera piuttosto agevole. Arnaldi appare in crescita, ma la sfida appare piuttosto complessa. Missione (quasi) impossibile per Lorenzo Sonego che, dopo la bella affermazione sull’argentino Navone, proverà a sorprendere Taylor Fritz . “Sonny” e lo statunitense si conoscono benissimo, essendosi affrontati ben 7 volte: Fritz guida i precedenti 5-2 con le uniche vittorie del piemontese giunte su terra battuta. Alla ricerca dell’impresa contro un big anche Luciano Darderi , reduce dall’ottima vittoria 6-4 6-1 su Pedro Martinez. L’italo-argentino sfiderà il polacco Hubert Hurkacz, vincitore a Miami nel 2021 (in finale su Jannik Sinner) e semifinalista l’anno successivo. Jasmine Paolini nel frattempo attende l’ex n.2 al mondo Ons Jabeur.

Berrettini: "Sono sulla buona strada, che atmosfera a Miami"

“Storicamente per me non è mai stato un torneo di grandissimo successo - le parole di Berrettini a Sky Sport - e speriamo di cambiare le cose quest’anno. Miami è un torneo storico, in America si respira secondo me un’atmosfera nel tennis particolare. È una città che ti porta tanta energia, quando c’è il sole così e il caldo io sto sempre bene. Secondo me sono su una buona strada per fare buone cose. Con Gaston ho giocato la mia prima partita dopo sette mesi e poi ci ho giocato la finale di Kitzbhuel. È un giocatore super talentuoso, mancino che si muove molto bene, di grande qualità e ha nelle corde il tennis di alto livello. Sarà una partita complicata perché lui ha già giocato due partite in qualificazione e una qui, quindi si è ambientato bene a queste condizioni, ma io mi sento bene”.

Masters Miami, Berrettini-Gaston: l’orario della partita

Il francese Hugo Gaston si è qualificato al secondo turno grazie al ritiro del giapponese Nishioka che al momento dell’interruzione del match aveva perso il primo set per 6-4 ed era sotto nella seconda partita per tre giochi a uno. La sfida tra i due tennisti è stata calendarizzata come quarto incontro del Court1, ed è prevista da programma non prima delle ore 19.30, orario italiano, ma presumibilmente non inizierà prima delle 22.

Masters Miami, Berrettini-Gaston: dove vederla in tv

La sfida tra Matteo Berrettini e Hugo Gaston verrà trasmessa in diretta su Sky Sport1, Sky Sport Tennis ed Eurosport, i in streaming su Sky Go e Now.