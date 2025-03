Le parole inquietanti di Alcaraz dopo la disfatta a Miami con Goffin: "Ora mi sento turbato"

La sconfitta contro il 34 enne Goffin, numero 55 nel ranking, Alcaraz proprio non se l'aspettava. Il numero tre al mondo ha detto di essere "turbato" per quello che è successo al Masters 1000 di Miami. Nel post partita non ha cercato alibi, si è preso tutte le responsabilità per un flop che non era previsto: "Mi sentivo davvero bene - ha detto lo spagnolo nel post partita - ma dopo questa sconfitta non so cosa dire. Questa prima parte della stagione... avevo già detto che avevo la sensazione di giocare un buon tennis. Non so se analizzerò o cercherò di dimenticare nei prossimi giorni. Vedremo". Adesso Carlos avrà uno stop forzato, non previsto di un paio di settimane, prima di spostarsi sulla terra rossa a Montecarlo, per il prossimo Masters 1000. Sicuramente il numero 3 al mondo pensava di rimanere di più a Miami e adesso dovrà riprogrammare qualcosa. Anche il suo coach Juan Carlos Ferrero ha provato a incoraggiarlo fino alla fine: "Combatti su ogni punto", gli ripeteva, ma non è servito a evitare la disfatta.