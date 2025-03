Miami Masters 1000: Sonego, Arnaldi e Darderi eliminati al secondo turno

MIAMI (Usa) - Si assottiglia la schiera dei tennisti italiani agli Atp Masters 1000 di Miami . Non è stata una giornata propizia per i colori azzurri dove - nel singolare maschile - Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi sono stati eliminati dal torneo al secondo turno.

Sonego sconfitto in due set

Il tennista piemontese Lorenzo Sonego è stato estromesso dal torneo Atp Masters 1000 di Miami dallo statunitense Taylor Fritz che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6, 6-3.

Arnaldi va ko con Machac

Matteo Arnaldi cede il passo al ceco Tomas Machac che vince in tre set. L’italiano, dopo aver perso il primo set per 6-2, era riuscito a tornare in partita aggiudicandosi la seconda partita lasciando all’avversario un solo game (6-1), ma nel terzo e decisivo set il ceco ha avuto la meglio conquistando l’accesso al terzo turno grazie alla vittoria per 6-3.

Darderi battuto da Walton

Il terzo italiano a uscire di scena al Masters 1000 di Miami è stato Luciano Darderi che - opposto al lucky loser Adam Walton, è stato sconfitto in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.