Berrettini parte male, ma supera Gaston in rimonta e vola al terzo turno di Miami

Matteo Berrettini conquista l'accesso al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Nonostante le difficoltà e un primo set ricco di alti e bassi, il tennista romano è riuscito a battere, al suo debutto nel torneo della Florida, Hugo Gaston con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 dopo due ore di gioco. Per Berrettini si tratta del terzo confronto diretto vinto contro il francese su altrettanti disputati. Si tratta anche della prima vittoria in assoluto in carriera per il romano sul cemento dell'Hard Rock Stadium. Numero 29 del tabellone, Berrettini affronterà per un posto negli ottavi di finale Zizou Bergs, che ha eliminato Andrey Rublev.