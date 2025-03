Tifosi di Fonseca inferociti interrompono la sfida Mensik-Draper: caos mai visto a Miami, cosa è successo

Momenti di caos durante la sfida tra Jakub Mensik e Jack Draper al Masters 1000 di Miami. Protagonisti? I tantissimi tifosi di Joao Fonseca. Il giovanissimo brasiliano sarebbe infatti dovuto scendere in campo contro Ugo Humbert subito dopo la sfida in corso, ma un cambio di programma ha fatto infuriare i suoi fan. Sul Grandstand, campo previsto per il match, è stato infatti annunciato che Fonseca avrebbe giocato in un'altra struttura. Nonostante stessero giocando Draper e Mensik, la maggior parte delle tribune erano occupate da persone in attesa del classe 2007 brasiliano. Per questo motivo, al momento della comunicazione, un'orda di gente si è alzata per dirigersi nel nuovo campo previsto per Fonseca.