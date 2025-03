Il tennis nel caos: gli Slam dicono "no" alla riforma di Atp e Wta, cosa sta succedendo

Non solo la PTPA. Già prima della lettera pubblicata dal sindacato di Novak Djokovic, il mondo del tennis stava affrontando una fase di cambiamento che vedeva protagoniste tutte le grandi istituzioni di questo sport. Come riportato dal New York Times, Atp e Wta stanno provando a cambiare il calendario annuale, che come denunciato anche dalla stessa PTPA, impegna i giocatori per dodici mesi su dodici, a eccezione di poche settimane di riposo. Il piano ipotizzato avrebbe come obiettivo quello di costruire, attorno ai quattro Slam, dieci eventi combined di livello 1000 e ridurre notevolmente gli eventi minori. Una proposta che i rappresentanti degli Slam avrebbero rigettato perché "non affronta adeguatamente le questioni essenziali".