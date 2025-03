Musetti diretta Atp Miami: segui il match contro Auger-Aliassime

MIAMI (Usa) - Dopo aver battuto all’esordio il francese Halys, Lorenzo Musetti sfida il canadese Felix Auger-Aliassime : in palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

17:25

Il profilo di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è nato a Carrara il 3 marzo 2002, attualmente occupa il 16º posto della classifica Atp. Ha ottenuto il suo best ranking nel giugno 2023 arrivando a occupare la 15ª posizione della classifica mondiale. Ha conquistato due titoli nel circuito Atp, il primo ad Amburgo, battendo in finale Carlos Alcaraz, il secondo a Napoli superando in finale Matteo Berrettini.

17:10

Musetti-Auger Aliassime, i precedenti

I precedenti tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime sono sei. Il primo confronto risale al torneo di Barcellona del 2021 quando il canadese si impose in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-0. Lorenzo Musetti ha trovato un pronto riscatto nello stesso anno, vincendo a Lione in tre set (7-6, 3-6, 7-5). Tre confronti nel 2022, il primo vinto dall’azzurro nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, gli altri due ad appannaggio di Auger Aliassime, nel torneo di Firenze e nella semifinale Italia-Canada di Coppa Davis. Lorenzo Musetti ha vinto l’ultima sfida in ordine di tempo andata in scena lo scorso anno: glorioso successo dell’azzurro nella finale Olimpica per il bronzo ai Giochi di Parigi 2024.

16:55

Miami, il percorso di Auger Aliassime

Anche Felix Auger Aliassime ha iniziato il proprio torneo di Miami partendo dal secondo turno. Il canadese ha conquistato l’accesso al terzo turno del Masters 1000 di Miami battendo in due set l’australiano Tristan Schoolkate con il punteggio di 6-4, 6-4.

16:45

Musetti, il percorso al Masters 1000 di Miami

All’Atp Masters 1000 di Miami l’italiano Lorenzo Musetti ha iniziato il proprio percorso dal secondo turno dove l’azzurro superato il francese Halys in tre set con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-5.

16:43

