Humbert impressionato da Fonseca: “Con Sinner e Alcaraz ho avuto la stessa sensazione”

Joao Fonseca in versione schiacciasassi al Masters 1000 di Miami . Il brasiliano, dopo aver rimontato lo statunitense Learner Tien , ha superato anche Ugo Humbert , avanzando al terzo turno dove se la vedrà con l'Australiano Alex de Minaur . L'attestato di stima più grande dopo la seconda vittoria, giunta davanti a una marea di sostenitori brasiliani , è arrivato proprio dal suo avversario. "Avevo avuto la stessa sensazione quando ho giocato contro Alcaraz in Coppa Davis e contro Sinner a Roma ", le sue parole al termine dell'incontro.

Le parole di Humbert

"Ha giocato molto bene - ha aggiunto Humbert, come riportato da L'Equipe -. Ho raramente affrontato qualcuno che giocasse così veloce. Già io gioco veloce, ma lui lo è ancora di più. Mi ha superato in rapidità ovunque, ha fatto una grande partita. È stato un match un po' duro per me. Non ho mollato fino alla fine, ma oggi Fonseca è stato più forte di me".