Musetti al terzo turno Masters 1000 Miami: orario e dove vederla in tv

Musetti al terzo turno: quando si gioca

Il match di Lorenzo Musetti valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami si giocherà martedì 25 marzo con orario ancora da definire.

Dove vedere Musetti al terzo turno in tv

La sfida di Lorenzo Musetti al terzo turno verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, oltre che in streaming su Sky Go e Now.

Masters 1000 Miami: il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.059

SECONDO TURNO – € 32.439

TERZO TURNO – € 55.605

OTTAVI DI FINALE – € 94.967

QUARTI DI FINALE – € 173.950

SEMIFINALE – € 305.587

FINALISTA – € 550.059

VINCITORE – € 1.034.430