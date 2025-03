Paolini ai quarti di finale, Wta Miami: orario e dove vederla in tv

Paolini ai quarti di finale: quando si gioca

Il match di Jasmine Paolini nei quarti di finale del Wta 1000 di Miami, si giocherà mercoledì 26 marzo con orario ancora da definire.

Dove vedere Paolini ai quarti di finale in tv

La sfida di Jasmine Paolini ai quarti di finale verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, oltre che in streaming su Sky Go e Now.

Wta 1000 Miami: il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.883

SECONDO TURNO – € 32.455

TERZO TURNO – € 55.648

QUARTO TURNO – € 94.943

QUARTI DI FINALE – € 173.956

SEMIFINALE – € 305.779

FINALISTA – € 549.844

VINCITRICE – € 1.034.717