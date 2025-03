De Minaur, che demone l'avversario di Berrettini: batte Fonseca, il pubblico, e sulla telecamera...    

Il "Demone” ha battuto Fonseca al termine di una partita diabolica, vinta in rimonta 5-7 7-5 6-3, in un clima incandescente. Il pubblico da stadio che infiamma le partite della stella brasiliana, ribattezzato “Sinnerinho” è stata una costante al Miami Open. De Minaur è riuscito a uscire fuori da una situazione complicata in quella atmosfera e alla fine sulla telecamera per celebrare la vittoria ha scritto Rio Open, per sottolineare il fatto che sembrava di giocare in Brasile. L'australiano non aveva la minima intenzione di essere polemico, come poi ha scritto su instagram: "Nessuna cattiva intenzione, solo amore". "È stata una battaglia incredibile - ha detto dopo il match -. Sapevo cosa aspettarmi. Non solo è un giocatore incredibilmente talentuoso, pericoloso ed esplosivo, ma sta giocando con tanta fiducia in questo momento e con il pubblico che lo sostiene. Puoi andare in campo, lamentarti, innervosirti, fare tante cose diverse, ma questo non ti aiuterà a vincere la partita. In definitiva, è quello che ho detto a me stesso: 'Sarà una battaglia non solo contro il giocatore, ma anche contro il pubblico, basta abbassare la testa e lavorare e cercare di competere in ogni singolo punto'”.