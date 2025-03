Atp Miami diretta: Paolini, Musetti-Djokovic, Berrettini-De Minaur. Match sospesi per pioggia

MIAMI (STATI UNITI) - Piove su Miami , il programma dell'Atp Masters 1000 statunitense in corso sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida è slittato di qualche ora. Jasmine Paolini, n.7 del mondo e sesta testa di serie del tabellone, sfida la polacca Magda Linette , n.34 del ranking Wta. In palio la qualificazione alla semifinale . A seguire anche i match di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Segui le sfide in diretta .

21:55

Miami, quando inizia il match della Paolini

L'incontro tra Jasmine Paolini e Magda Linette è stato programmato sul Court 1 dove, al momento della pioggia, stavano ancora giocando il francese Monfils e lo statunitense Korda: i due tennisti erano andati al terzo set, al momento dela sospensione il punteggio era di 4-3 a vantaggio dell'americano. La partita tra i due riprenderà da qui, poi scenderà in campo la tennista italiana Jasmine Paolini contro la polacca Linette.

21:50

Paolini-Linette, il bilancio

Le due tenniste si sono sfidate nel corso della loro carriera in tre occasioni: il bilancio è a vantaggio della tennista polacca che ha vinto due delle tre partite.

21:45

Wta Miami, Paolini-Linette in tv e streaming

La sfida tra l'azzurra e la polacca, valida per i quarti di finale del Wta 1000 di Miami, è in programma oggi, martedì 25 marzo, come secondo match, dopo Monfils-Korda, sul cemento dell'Hard Rock Stadium: l'inizio della partita è fissato non prima delle ore 22.30 italiane. L'incontro che vede opposte Jasmine e Magda sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e SuperTennis HD (203), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Hard Rock Stadium, Miami