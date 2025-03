Berrettini sfida De Minaur, la previsione di Bertolucci su Matteo è virale

Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Alex De Minaur negli ottavi di finale al Masters 1000 di Miami. Il tennista romano ha fin qui ottenuto due vittorie nel torneo in Florida, esordendo al secondo turno dove ha battuto il francese Hugo Gaston in rimonta, e successivamente liberandosi in due set del belga Zizou Bergs. Ora la sfida con l'australiano, testa di serie numero 10 del tabellone principale. Anche Paolo Bertolucci, leggenda del tennis italiano e attuale commentatore di Sky Sport, ha fatto il suo pronostico per la sfida di Berrettini.