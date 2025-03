Sabalenka e la frase che ricorda Sinner in conferenza stampa: "Lo dico sempre anche io..."

Aryna Sabalenka guarda tutte dall'alto nel ranking Wta. La bielorussa ha un vantaggio di oltre 2000 punti su Iga Swiatek, e nel torneo di Miami punta ad arrivare fino in fondo per consolidare la sua posizione. Dopo la vittoria sulla statunitense Danielle Collins, Sabalenka ha parlato del suo momento citando una frase ripresa in passato anche da Jannik Sinner: "Dovrei essere e sono super felice di vedermi in questa posizione perché ho lavorato duramente, non lo dico mai, per arrivare dove sono ora. Mi concentro su me stessa e sui miglioramenti che devo fare, non sulle alte aspettative riposte in me che possono portare tanta tensione. Agli US Open c'è un cartello che recita: 'La pressione è un privilegio'. Questa è anche la mia filosofia".