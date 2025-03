Sinner in campo, la foto a Montecarlo virale sui social. Ma la verità è un'altra

Jannik Sinner si è rivisto in campo , ma dall’altra parte della rete c'erano solo fotocamere e videocamere. Il passaggio del numero 1 del mondo, apparso in tenuta da tennis nelle foto con i padelisti Belar Vera Lopez e Franco Dal Bianco, al Tennis Padel Soleil di Beausoleil (a un paio di chilometri da Montecarlo) non è passato inosservato.

Sinner in campo, ma niente allenamento

Nessun allenamento. Tutto vestito di bianco, Jannik è sceso in campo solo per uno shooting fotografico: niente sparring partner, solo palline lanciate a mano dal cesto per immortalare dritti e rovesci. Chi c'era, il club sta ospitando il France Grand Master del circuito A1 Padel, racconta di un Sinner sorridente, rilassato e di ottimo umore. Gli osservatori più attenti sanno che non si tratta di una prima volta per l'azzurro: proprio al club di Beausoleil, nel 2022, si allenò per la prima volta con l’attuale coach Simone Vagnozzi.

Come noto, Sinner potrà tornare ad allenarsi ufficialmente a partire dal 13 aprile, data sempre più vicina, mentre la sospensione finirà il 4 maggio, a ridosso degli Internazionali BNL d'Italia.