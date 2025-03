Fognini, sfogo social dopo il ko a Napoli: "Prestazione di m...". Poi arriva la battuta in dialetto

NAPOLI - Fabio Fognini è amareggiato per l'inaspettata eliminazione dalla Napoli Tennis Cup, torneo Challenger 125 in corso nel capoluogo partenopeo. Il quasi 38enne tennista ligure soffre, combatte, ma alla fine cede al primo turno dopo 2 ore e 55 minuti di gioco contro il belga Gauthier Onclin con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5. Sulle sue storie Instagram Fognini, testa di serie numero 5 del torneo e numero 97 del mondo, si sfoga per il ko contro il numero 211 del mondo, usando anche l'ironia: "Grazie Napulè - scrive il tennista di Sanremo - ti ho sempre nel mio cuore. P.S. scusate la prestazione mmmerda". Fognini e Onclin non si erano mai affrontati in precedenza.