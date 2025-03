Berrettini e quel tie-break infinito: “Ecco cosa sentivo dentro di me”

Una vittoria di carattere, al termine di una partita complicata e dopo un tiebreak stremante. Matteo Berrettini supera Alex De Minaur in due set (6-3 7-6) e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, dove affronterà lo statunitense Taylor Fritz. "È una vittoria che significa tantissimo per me per come è arrivata - ha detto subito dopo l'incontro, descrivendo le difficoltà trovate -. Sentivo di aver perso il secondo set, poi di averlo vinto, poi perso e poi finalmente vinto. È stata molto dura mentalmente". Poi i complimenti all'avversario: "E' un giocatore incredibile, difende in una maniera pazzesca. Non ho mai visto nessuno difendersi così, sono davvero contento di esser riuscito ad andare avanti".