Paura a Miami: Swiatek molestata da uno stalker durante l'allenamento, rafforzata la sicurezza 

Nel circuito Wta sembra proprio ci sia un problema con gli stalker. Dopo il caso di Emma Raducanu, che durante una partita contro Muchova a Dubai è scoppiata in lacrime dopo aver riconosciuto tra gli spettatori un uomo che la perseguitava da tempo, a Miami la vittima è Iga Swiatek. In una sessione d'allenamento in vista del match (poi vinto) con Martens, la polacca è stata molestata da uno stalker, secondo Super Express Sport un 40enne connazionale della tennista che risiede in Florida e che su X, sotto lo pseudonimo DzonnyBravo, si vanta di essere il "più grande troll e più grande detrattore" di Swiatek. Il suo account, che è stato disattivato dopo questo episodio, era molto conosciuto sui social per la sua idolatria verso Novak Djokovic e il suo odio non solo per la numero 2 del mondo, ma anche per Jannik Sinner. Una vera ossessione per i due tennisti accomunati dai casi doping ingigantita dall'annuncio della squalifica di tre mesi per l'azzurro. Anche la polacca è dovuta rimanere fuori dal circuito per un mese.