Paolini torna a sorridere a Miami e ringrazia Sinner: "Lui ha aiutato molto"

Paolini torna a sorridere: la tennista azzurra è in semifinale al Masters 1000 di Miami dopo una partita spettacolare contro Linette: "Mi sento molto bene e sono felice - il commento di Jasmine -. Sono contenta del risultato ottenuto. Ho solo cercato di salvare palle break, che è fondamentale sui campi veloci. Ho provato anche a servire meglio sui punti importanti, ma a volte devo essere più costante quando sono in vantaggio". A darle forza e fiducia ha contribuito anche Sinner: "Jannik ci ha aiutato molto. Abbiamo il numero uno al mondo, che è incredibile per l'Italia. Il tennis sta crescendo molto. Crediamo sempre di più di poter conquistare grandi risultati perché vediamo altri giocatori raggiungerli. Quando mi stavo riscaldando, Lorenzo e Matteo erano in zona. Ci sono molti italiani ed è sempre bello".