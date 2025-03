Zverev eliminato a Miami: cosa cambia per Sinner e la corsa al numero uno  

Zverev-Fils, decisivo il terzo set

L'equilibrio resta tale anche nel terzo e decisivo set: Zverev strappa il servizio all'avversario e si porta sul 3-1, ma subisce immediatamente il contro break da parte del numero 18 al mondo. Sul 3-3, secondo break consecutivo portato a casa da Fils, che riesce ad allungare e a difendere il vantaggio fino alla fine, chiudendo la gara in due ore esatte. Nei quarti di finale Fils affronterà ora il ceco Mensik.

Zverev ko, Sinner ancora numero uno della classifica

Il ko di Zverev rappresenta una buona notizia per Jannik Sinner, che al termine del torneo perderà 1000 punti in classifica. La sconfitta del suo rivale (anche lui subirà un passo indietro notevole perdendo 300 punti), gli permetterà di mantenere la vetta della classifica Atp. Zverev non potrà superare l'azzurro prima del torneo di Madrid, che si concluderà il 4 maggio. Il tennista italiano è quindi certo di restare numero uno al mondo per almeno 47 settimane consecutive. Sinner si confermerà leader della classifica avendo giocato un solo torneo nel 2025; nello stesso periodo Zverev ne ha disputati addirittura sette.