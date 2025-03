Berrettini, mai sentito così: le parole da Miami che emozionano tutti

« Questa vittoria significa tanto per me». Il Masters 1000 di Miami sta riconsegnando al tennis italiano un Matteo Berrettini di altissimo livello. Dopo le solide vittorie su Gaston e Bergs, il ventottenne romano è stato autore di un grande successo 6-3 7-6 (7) negli ottavi di finale sull’australiano de Minaur. Nella notte tra martedì e mercoledì, il numero 30 ATP ha dominato il primo set, ottenendo subito un break di vantaggio e non correndo rischi fino alle due palle break concesse servendo per il primo set. Allora ha mantenuto i nervi saldi, recuperando e chiudendo 6-3. Nel secondo set è stata battaglia, con break e controbreak iniziali. Berrettini ha annullato tre set point sul proprio servizio sul 4-5, per poi ottenere il break del 6-5 e di seguito tre match point sul proprio servizio. Allora l’australiano è riuscito a strappare con i denti il punto decisivo per il tie break, dove, sotto 3-6, il capitolino ha annullato altri tre set point, arrivando in totale a sei, per poi prendersi la vittoria 9-7 al suo quinto match point.

La condizione

La partita contro l’australiano ha mostrato un Berrettini in forma, salito di condizione fisicamente e di conseguenza anche molto carico, capace di tenere benissimo di rovescio e sfondare spesso di diritto. Una prestazione stile Coppa Davis, ma arrivata sul cemento outdoor, dove da tempo il tennista romano non si esprimeva a questi livelli. In assoluto, l’azzurro non raggiungeva i quarti di un Masters 1000 da Madrid 2021, quando perse in finale con Zverev. Una crescita di condizione atletica che non può passare inosservata e ovviamente va ricollegata anche all’ingresso nello staff di Berrettini dell’esperto preparatore atletico Umberto Ferrara, che si è unito al team del romano lo scorso novembre, dopo aver chiuso a malincuore il proprio rapporto professionale con Jannik Sinner. Una presenza importante quella del cinquantacinquenne bolognese, con quelle del coach Alessandro Bega e Umberto Rianna, una figura centrale nella carriera di Berrettini, che da sempre lo supporta da tecnico federale.

Ritrovata felicità

«Questa vittoria vuol dire che ho lavorato bene in campo e fuori – ha dichiarato dopo la partita – e sono felice di quello che sto facendo. Se non lo fossi, non potrei ottenere i risultati che voglio. Sono fiero di me, del mio team e della mia famiglia. Bene così, ma punto ad arrivare fino in fondo». Berrettini è il quinto italiano a raggiungere i quarti a Miami. In precedenza, vi erano riusciti Cristiano Caratti nel 1991, Diego Nargiso nel 1992, Fabio Fognini nel 2017 e Jannik Sinner consecutivamente dal 2021 al 2024. I primi due vennero sconfitti ai quarti, mentre Fognini raggiunse la semifinale e Sinner è stato eliminato nei quarti in una sola occasione, arrivando in finale nelle altre tre, fino al netto successo su Dimitrov nella passata stagione.