Zverev a pezzi dopo il ko a Miami: la frase che preoccupa i suoi tifosi

Zverev, la delusione in conferenza

In conferenza stampa, Zverev non ha nascosto la delusione per la sconfitta: "Non lo so - dice -, ultimamente ho perso molte partite in cui mi sentivo come se non avessi il controllo. Stavolta è successo qualcosa di simile, quindi devo concentrarmi su me stesso più di ogni altra cosa. Penso di aver giocato molto meglio qui rispetto alle ultime settimane, questo è certo e positivo, ma ero in vantaggio nel terzo set: non c'è motivo di perdere una partita del genere. È successo che ho perso quattro game di fila o qualcosa del genere. A Indian Wells ho servito per vincere la partita, a Rio ero avanti 4-1 nel terzo, a Buenos Aires ero avanti di un set e un break. una posizione molto favorevole, vicino a chiuderle. Questo denominatore comune a questo tipo di sconfitte. Laconica la omento. Parlerò con le persone intorno a me, con le persone momento non lo so".