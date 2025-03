Incredibile Sinner, ancora numero uno nella Race con un solo torneo giocato

Jannik Sinner è sempre più vicino a rimanere ancora numero uno al mondo al rientro in campo. Il campione azzurro dovrà scontare fino al 4 maggio una sospensione di tre mesi dopo il caso doping e visti i risultati maturati questa notte a Miami è quasi certo di disputare gli Internazionali BNL d'Italia in vetta alla classifica mondiale. Dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz, da David Goffin al secondo turno, è infatti arrivata in Florida anche l'eliminazione agli ottavi di finale di Alexander Zverev, arresosi ad Arthur Fils in rimonta. Il tedesco dovrebbe vincere i tornei di Monte-Carlo, Madrid e Monaco per il sorpasso. Per questo, nonostante lo stop, Sinner è ancora saldamente in testa alla Race to Torino, la classifica che tiene conto dei soli risultati dell'anno e che determinerà a fine stagione gli otto partecipanti alle Nitto Atp Finals.