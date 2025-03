Panatta, la previsione su Sinner: "Il pubblico italiano è pronto a riempirlo d'affetto"

Jannik Sinner sta continuando a scontare la sospensione di tre mesi patteggiata con la Wada per il caso doping. Dopo le eliminazioni di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev a Miami , l'azzurro è sempre più sicuro di rimanere al numero uno al mondo anche al rientro in campo, che avverrà in occasione degli Internazionali BNL d'Italia . Solamentre dal 13 aprile Jannik potrà invece tornare ad allenarsi senza limitazioni e in cicroli associati alle federazioni, mentre sta lavorando in questi giorni a Monte Carlo presso il World Class Fitness Club.

La previsione di Panatta su Sinner

Del rientro in campo di Sinner ha parlato anche la leggenda del tennis italiano Adriano Panatta, che ha spiegato: "Logicamente questo stop non è piaciuto a nessuno, io l’ho trovata una cosa molto ingiusta e l’ho detto anche ufficialmente, però credo che Jannik ora lo stia vivendo bene. O quantomeno, da ragazzo maturo e intelligente qual è e come ha sempre dimostrato di essere. Credo che Sinner stia sfruttando questo periodo di fermo obbligato nel miglior modo possibile, per allenarsi al massimo sulla terra battuta e rientrare al meglio. I primi impegni di Jannik al rientro saranno sulla terra al Masters 1000 del Foro Italico e poi sarà il momento del torneo dello Slam a Parigi. Credo che ci terrà a farsi trovare pronto sulla terra, senza dimenticare che a Roma lui farà il pieno d’affetto e sarà molto importante dopo quello che ha passato in questo periodo. E sul finire dell’anno, a novembre, ci sarà la Final 8 di Coppa Davis in Italia a Bologna: anche lì penso che il pubblico italiano gli farà sentire quanto gli vuole bene".