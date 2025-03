Moutet ancora sotto shock dopo Miami: si cancella dal torneo di Bucarest

Il litigio con i tifosi e lo sfogo social

Nel corso del match del secondo turno del torneo in Florida contro il rivale cileno, il mancino transalpino aveva compromesso la sua prestazione entrando in polemica con il pubblico. Prima la penalità costatagli il secondo set, per essersi rifiutato di servire fino a quando il tifoso cileno che a suo dire lo infastidiva non fosse stato allontanato, poi addirittura un game perso in avvio di terzo set per aver continuato a battibeccare con gli spalti. A frittata fatta, Moutet aveva poi rincarato la dose, invocando l'intervento dell'Atp per il trattamento subito.