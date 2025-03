Sabalenka, panico prima della sfida a Paolini: sta per entrare in campo a Miami e si accorge di una cosa

Della serie, quando la scaramanzia viene prima di tutto. Un divertente siparietto è andato in scena pochi minuti prima della semifinale tra Aryna Sabalenka e Jasmine Paolini a Miami. Poco prima di fare il proprio ingresso in campo la tigre bielorussa si è accorta di un problema non da poco per una tennista del suo livello. La numero uno al mondo, infatti, ha notato che in testa non indossava le sue amate cuffie bianche. Un gesto scaramantico che stava per saltare con tutte le conseguenze del caso per un'atleta scaramantica come lei.