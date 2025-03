Berrettini-Fritz diretta Atp Miami: segui i quarti di finale

MIAMI - Berrettini torna a giocare un quarto di finale di un 1000 dopo quattro anni, l'ultima volta era stato nel 2021 a Madrid (ko contro Zverev). Lo fa sfidando Fritz , numero 4 del mondo. In palio c'è un posto nella semifinale dell' Atp di Miami: segui il match in diretta (si parte alla mezzanotte italiana).

23:40

Miami, a che ora scende in campo Berrettini

Berrettini scende in campo alla mezzanotte italiana, LEGGI QUI tutte le info sui quarti di Miami

23:32

I precedenti tra Berrettini e Fritz

Berrettini non ha ancora vinto un match contro Fritz, il bilancio è impietoso: 4-0 per l'americano. Per Matteo è la chance del riscatto.

Miami