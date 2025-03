Berrettini e la frase onesta dopo la battaglia con Fritz: "Orgoglioso, ma mi rode..."

Dopo due ore e quarantasei minuti, sei match point annullati e una lunga battaglia in campo, Matteo Berrettini si è arreso a Taylor Fritz , nei quarti di finale del torneo di Miami. Il tennista romano ha giocato alla pari con lo statunitense, che si è imposto con il risultato di 7-5, 6-7, 7-5. "E' stato un match di altissimo livello - ha detto Berrettini dopo la gara - peccato per il risultato finale, ma è stata una delle mie migliori gare disputate su questa superficie".

Berrettini e la battuta post gara: "Un pò mi rode..."

Berrettini ripercorre alcuni momenti della sfida: "Lui è partito in modo impressionante - continua - io ci ho messo tanto orgoglio, perchè giocare alla pari con lui sul cemento non era scontato". Berrettini è stato costretto ad annullare sei match point: " Neanche mi ricordavo quanti fossero, mi dicevo di lottare e lottare perché era difficile, mi sono detto di buttare il cuore oltre l'ostacolo per spingere. Mi rode un pochino (ride, ndr)".

Berrettini e il futuro: "Ci saranno altri tornei"

Il tennista romano ripercorre il cammino che lo ha portato fino ai quarti di finale del torneo di Miami. "Questo è stato un viaggio che è partito da Rotterdam, mi sono preparato bene per Miami dove storicamente non avevo fatto mai benissimo: ho avuto dei bei feeling stavolta, lo scorso anno mi sono sentito male in campo, la semifinale era a pochi punti ma per fortuna ci saranno altri tornei".