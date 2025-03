Sinner, il traguardo di un anno da numero uno del mondo è sempre più vicino

Sinner come Federer e Djokovic

Era il 10 giugno dello scorso anno, quando al termine del Roland Garros Sinner diventava il primo italiano nella storia a conquistare il numero uno del mondo. Se a Zverev non dovesse riuscire l'impresa di vincere Monte Carlo, Monaco e Madrid, il campione azzurro arriverebbe a quota 47. Numeri incredibili, che gli hanno permesso di superare già Andy Murray e di raggiungere, la prossima settimana, anche Guga Kuerten a 43. Il traguardo delle 52 settimane consecutive in testa al ranking, è riuscito nell'Era Open solamente a Roger Federer, Jimmy Connors, Lleyton Hewitt e Novak Djokovic.

. Il campione azzurro ha beneficiato delle eliminazioni dinelper avvicinare la matematica certezza di rimanere sul trono del ranking Atp anche al rientro in campo, quando il 4 maggio scadrà la sospensione per il caso doping e parteciperà agli Internazionali BNL d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio sui campi del Foro Italico. È per questo che Sinner, che ha da poco festeggiato le 42 settimane al numero uno del mondo, è sempre più vicino al traguardo delle 52 settimane, che significherebbero un anno in vetta alla classifica.