Scintille tra Dimitrov e un tifoso durante la semifinale con Djokovic: "Hai qualche problema?". L'arbitro si accorge di tutto e... 

Dimitrov a muso duro contro un tifoso: cosa è successo

Mentre Djokovic si apprestava a servire per iniziare il terzo game della partita, uno spettatore si è rivolto all'indirizzo di Dimitrov urlandogli qualcosa di offensivo che ha mandato su tutte le furie il bulgaro, il quale ha risposto a brutto muso: "Hai qualche problema? Hai qualche problema con me?". Dopo una breve interruzione, l'intervento del giudice si sedia ha portato all'allontanamento dello spettatore prima che Dimitrov vincesse il primo punto di quel game dopo la ripresa del gioco.

È da poco iniziata la 79esima semifinale in un Masters 1000 della carriera di Novak Djokovic, che va a caccia del suo titolo numero 100 nel circuito maggiore. Nel penultimo atto del Miami Open il serbo affronta Grigor Dimitrov, avversario che ha battuto in tredici dei quattordici precedenti giocati. Dopo un break in favore del bulgaro con il quale si era aperta la partita, il 24 volte campione Slam è riuscito a ricucire subito lo svantaggio e poi anche a mettere la testa avanti. A rubare la scena nelle prime battute del match è stato però un episodio che ha visto coinvolti Dimitrov e un tifoso.