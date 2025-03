Napoli Tennis Cup, Darderi e Pellegrini in semifinale! Eliminato Stan Wawrinka

Pellegrino vince la maratona con Herbert

Molto più complicato il match di Andrea Pellegrino, che dopo quasi tre ore di battaglia si aggiudica in rimonta la maratona con il francese Pierre-Hugues Herbert, salvando tre match point a favore del transalpino, con il punteggio di 4-6, 7-6 (8-6), 6-3. In semifinale troverà l'altro ceko Vit Kopriva, che ha piegato la resistenza di Federico Arnaboldi per 6-3, 4-6, 6-3, dopo una partita resa infinita dall'interruzione per pioggia.