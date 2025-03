Wawrinka, festa amara per i suoi 40 anni a Napoli

Compleanno amaro per Stanislaw Wawrinka, che a Napoli ha festeggiato in campo i suoi 40 anni. Il fuoriclasse svizzero, vincitore di tre Slam, è stato sconfitto ai quarti del Challenger in programma sul lungomare dall’azzurro Luciano Darderi in 1h19’ (6-3 6-4). Wawrinka, che ha trascorso dieci giorni in città, è stato accolto con grande affetto dal pubblico napoletano e dal Tennis Club Napoli, che nei giorni scorsi aveva organizzato una cerimonia per ricordare il suo debutto sulla terra rossa partenopea, ben 20 anni fa, quando vinse contro Fognini al primo turno. Oggi, invece, il Tc Napoli ha messo in piedi una festa con tanto di torta e candeline per provare a mitigare la sua delusione per la sconfitta.