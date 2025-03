Gli strani guanti di Djokovic: quanto costano e a cosa servono

Novak Djokovic a Miami ha ritrovato la sua forma migliore, dopo i flop ai tornei di Doha e di Indian Wells con una doppia eliminazione al primo turno. Il centesimo titolo è sempre più vicino, dopo aver battuto Grigor Dimitrov in semifinale l'ultimo ostacolo sarà il giovane ceco Jakub Mensik . Il ritorno del serbo a grandi livelli è coinciso con alcuni cambiamenti nelle sue abitudini, ad esempio un particolare che non è passato inosservato è l'utilizzo di vistosi guantoni blu da parte di Nole durante le pause tra un game e l'altro. È stata una ex tennista a spiegare a cosa servono e che vantaggi danno.

Navratilova: "Djokovic in questo è un passo avanti a tutti"

Martina Navratilova ha affermato di conoscere questo tipo di guanti indossati da Djokovic: "Li utilizzavano anni fa, possono abbassare la temperatura corporea in circa 30 secondi. Influiscono sull'afflusso del sangue, non so perché non venga usato da più persone. Novak è un passo avanti a tutti quando si tratta di tecnologia". Un'ulteriore prova dell'attenzione verso ogni particolare da parte del serbo, che ha deciso di usare questi guanti al posto del classico asciugamano freddo. Sono oggetti contenenti ghiaccio o gel refrigerante per contrastare il caldo, sono poco utilizzati ma in realtà molto semplici da avere: si possono acquistare online per circa 40 euro, prezzo irrisorio per uno come Djokovic.