La confessione di Rafa Nadal: "Ecco quale partita mi piacerebbe rigiocare"

Nadal a sorpresa: "Rigiocherei la finale degli Australian Open 2014"

"Quale partita rigiocherei se potessi? Se potessi rigiocare un'altra partita, forse sarebbe... la finale in Australia del 2014. Speriamo che non mi faccia male di nuovo (ride, ndr)". Rafa si riferisce all'ultimo atto del torneo Slam, a Melbourne undici anni fa, perso in quattro set contro Stan Wawrinka (lo svizzero vinse 6-3, 6-2, 3-6, 6-3) affrontato non al meglio complice un problema alla schiena accusato agli albori del secondo set.

Nadal nostalgico: "Ecco cosa mi manca del tennis. Se non fossi diventato professionista..."

Rafa Nadal non ha dubbi sugli aspetti del tennis che più gli mancano dopo il ritiro: "Quello che mi manca di più è l'adrenalina, la tensione che provi nel pre-partita e le sensazioni prima di entrare in campo", sottolinea l'ex tennista spagnolo. "È qualcosa di difficile da trovare al di fuori del mondo dello sport". Vincitore di 22 titoli Slam, Nadal ha infine rivelato di non aver mai riflettuto su un'alternativa valida al tennis, sport del quale è diventato professionista in giovanissima età: "Se non avessi giocato a tennis non so cosa avrei fatto. Ho iniziato a giocare nel Tour quando ero ancora piccolo fortunatamente, quindi non ho mai immaginato la mia vita in nessun altro modo. Sono diventato professionista a 15 anni".