Luciano Darderi in finale alla Napoli Tennis Cup

Luciano Darderi vola in finale alla Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. Sul campo centrale “Carlo D’Avalos”, l’azzurro rimonta Dalibor Svrcina della Repubblica Ceca, 1-6 6- 2 7-5 dopo più di due ore di gioco e dopo essere stato freddo e bravo a recuperare da una situazione difficile, quando nel terzo set ha recuperato da 2-4 e poi ancora 3-4 0-40. Nella semifinale giocata sul campo “Fabrizio Gasparini” sfuma il sogno di Andrea Pellegrino di tornare in finale alla Napoli Tennis Cup dopo quattro anni dalla prima volta (2021). L’italiano, proveniente dalle qualificazioni e in serie positiva da cinque partite, ha ceduto nella sfida con l’altro ceko Vit Kopriva, 7-5 6-3 dopo 1h33’ di gioco. Non prima delle ore 15, oggi sul campo centrale “Carlo d’Avalos” c’è in programma la finale per il titolo di singolare.

