Djokovic sorprende tutti prima della finale con Mensik: il gesto in campo dopo la pioggia merita applausi

Un campione non si vede solo dalla bacheca dei trofei ma anche dai comportamenti. E Novak Djokovic, da sempre molto divisivo nei suoi atteggiamenti, stavolta merita solo applausi. Mancano poche ore alla finale di Miami contro il giovane prodigio Mensik, l'ultimo atto di un torneo molto importante per lui visto che potrebbe significare il 100° trionfo in carriera. C'è un problema, però. A Miami piove. Il meteo, del resto, è stato uno degli avversari più insidiosi delle due settimane americane. Nole è un campo e guarda il cielo preoccupato, poi vede gli addetti al campo che si affannano nel tentativo di asciugare il cemento del campo centrale reso umido e scivoloso dalla pioggia. A quel punto il campione si alza e di dirige verso una delle asciugatrici elettriche, la prende e comincia ad aiutare gli altri ragazzi passando lo strumento vicino alle linee. Un gesto di un'umiltà assoluta che non è passato inosservato sui social: il video è diventato subito virale. Assieme a Djokovic anche il suo nuovo allenatore Andy Murray si è messo ad aiutare gli addetti passando un asciugamano per terra dal lato del campo dove stava tirando le palline.