Mensik trionfa a Miami, Djokovic si arrende in due set

MIAMI - Jakub Mensik supera Novak Djokovic nella finale dei Masters 1000 di Miami e si aggiudica il torneo. Al diciannovenne ceco sono bastati due set per avere la meglio sull'ex numero uno del mondo. Il risultato è stato di 7-6 (7-4), 7-6 (7-4) per Mensik capace di mettere a segno ben 14 ace durante il match. La partita è iniziata con cinque ore e mezzo di ritardo a causa della pioggia e il terreno era scivoloso per gli alti livelli di umidità. Djokovic è arrivato alla sfida in condizioni fisiche non perfette per via di un'infezione agli occhi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA