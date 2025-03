L'omaggio pazzesco di Mensik a Djokovic dopo la vittoria: il pubblico reagisce così

È nata una stella al Miami Open. Grazie alla vittoria in finale su Novak Djokovic, Jakub Mensik è diventato il primo nato nel 2005 a conquistare un titolo Masters 1000. Il giovanissimo ceco, già presente alle Next Gen Finals e in luce nei primi tornei del nuovo anno, ha superato il 24 volte campione slam con il punteggio di 7-6(4) 7-6(4), portando a casa entrambi i tiebreak contro un avversario ben più esperto. Al termine dell'incontro, il 19enne ha omaggiato Nole con un inchino in mezzo al campo, prima di abbracciarlo e ricevere l'applauso di ammirazione del pubblico di Miami.