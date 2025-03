Rivoluzione Paolini, il futuro con Errani? Tutte le vittorie con Furlan

Jasmine Paolini-Renzo Furlan , una collaborazione iniziata dieci anni fa, e terminata a sorpresa dopo i primi tre mesi del 2025. La tennista toscana ha annunciato la separazione dallo storico coach, prima collaboratore part-time e poi allenatore fisso, tramite un post sui social. Nessuna chiara motivazione, ma un grosso ringraziamento dopo un decennio passato fianco a fianco. " Renzo è stato una parte fondamentale della mia crescita , sia come giocatrice che come persona - si legge su Instagram -. Tutto quello che ho imparato da lui mi accompagnerà sempre e continuerà a guidarmi nel futuro, e resterà comunque una persona importante in questo nuovo capitolo".

Paolini-Furlan: tutti i traguardi raggiunti

Per l'inizio della collaborazione tra Paolini e Furlan bisogna riavvolgere il nastro fino al 2015. Jasmine aveva solo 19 anni quando i due hanno iniziato a lavorare insieme, prima non a tempo pieno e successivamente in maniera costante dal 2020. La toscana, che aveva iniziato l'anno da numero 310 del ranking Wta, chiude il 2015 al 214° posto e il 2016 al 130°. Si tratta di un primo balzo in avanti di una crescita costante, fatta di piccoli passi avanti stagione dopo stagione. Il momento in cui cambia tutto è il 2024, quando Paolini trionfa al Masters 1000 di Dubai. Il titolo nell'emirato è solo la prima di tante gioie dell'ultimo anno. Dalle due finali Slam al Roland Garros e a Wimbledon, fino all'oro delle Olimpiadi di Parigi in doppio con Sara Errani. Paolini chiude l'anno alla posizione numero 4 della classifica. Una crescita che vale a Furlan un premio della Wta per "aver reso Jasmine Paolini una delle stelle del 2024".

Futuro: spunta Sara Errani?

Ora per Paolini è tempo di pensare al futuro. Nel lungo post social con cui ha comunicato la separazione da Furlan, la numero uno italiana non ha fatto alcun nome circa il prossimo coach. Fin dall'annuncio sono spuntate voci su una collaborazione futura con Sara Errani, già vista nell'angolo di Jasmine a Miami. "Cosa mi dice Sara Errani? Lei è molto intelligente in campo. Però non rivelerò i nostri segreti! Scherzo, è molto bella averla nel mio angolo... mi aiuta molto", ha detto pochi giorni fa dopo un match in Florida. Al momento, però, è difficile che questa ipotesi si concretizzi, visto che la tennista bolognese è tuttora in attività in singolo e in doppio, dove fa coppia proprio con Paolini. Visto il suo rapporto con la collega, però, le possibilità non sono nulle.