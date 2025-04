Sabalenka, che bufera al ristorante dopo la vittoria a Miami. La frase urlata: "Lei è la regina"

Bufera a Miami per una cena di troppo di Aryna Sabalenka. La campionessa bielorussa, fresca vincitrice del torneo di Miami, era a cena con il suo staff e il fidanzato quando il proprietario del ristorante ha chiesto alla nutrita comitiva di allontanarsi perché il tavolo era stato riservato ad un'altra prenotazione. Apriti cielo. Il compagno di Sabalenka, Georgios Frangulis, ha perso le staffe e ha inveito contro il proprietario del locale: "Ma ti rendi conto con chi stai parlando? Lei è la regina di Miami". Più disinvolta, almeno in apparenza visto il suo carattere focoso, Aryna, che ha chiesto all'uomo se per calmarsi volesse uno snack.