Fognini vince il punto ma si fa male: cos'è successo a Marrakech

Giornata sfortunata per Fabio Fognini al torneo Atp 250 di Marrakech. Il tennista ligure, impegnato nel primo turno contro il belga Raphale Collignon, è stato protagonista di un brutto episodio durante uno scambio. L'ex numero 9 del mondo ha infatti accusato un problema alla caviglia, riuscendo a vincere il punto ma gettandosi a terra dolorante subito dopo. Solo con l'aiuto di un addetto, Fognini è riuscito a lasciare il campo, sedendosi sulla panchina per farsi medicare. Il taggiasco è riuscito a riprendere l'incontro, perdendo però in due set con un doppio 6-3.