Panatta senza freni sulla Wada: "Sinner anche troppo perfetto, ma con loro non si sa mai"

La solita sincerità di Adriano Panatta. Dal momento di Sinner alla scelta di Jasmine Paolini, che ha voluto cambiare coach, l'ex campione azzurro ha parlato come al solito senza freni. E senza filtri. "Jannik da quel che so sta sfruttando al meglio la pausa. Arriverà pronto per giocare sulla terra perché avrà modo di allenarsi a lungo. Una pausa ogni tanto fa bene". A margine dell'evento "Un campione per amico" Panatta ha aggiunto: "Sono molto ottimista, tre mesi non sono tantissimi. Di più sarebbe stato un problema, ha sfruttato questo periodo per allenarsi in un certo modo, migliorando gioco e fisico. Lui non c'entra niente con la squalifica, ha fatto bene a patteggiare perché con la WADA non sai mai dove vai a finire. É un ragazzo molto intelligente e maturo, un esempio per tutti gli sport per il suo comportamento. Forse é anche troppo perfetto". Sulle possibilità di vincere Roma e Parigi come lui ha poi risposto: "Prima o poi li vincerà, se non sarà questo sarà il prossimo anno". Infine Panatta commenta il cambio coach della Paolini: "Avrà ponderato la decisione di cambiare, anche Sinner ha cambiato Piatti che lo ha cresciuto. Sono cose che succedono".