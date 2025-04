Coppa Davis: Feliciano Lopez direttore della FInal 8 fino al 2027

Feliciano Lopez sarà nuovamente direttore della Final 8 di Coppa Davis dal 2025 al 2027. L'ex tennista spagnolo è stato riconfermato nel ruolo che ha riconfermato già in occasione delle edizioni 2023 e 2024 a Malaga, entrambe vinte dall'Italia di Jannik Sinner. Nel triennio in arrivo, la competizione si sposterà in Italia, a partire proprio da Bologna, dove l'edizione 2025 avrà inizio il 18 novembre, con la finale calendarizzata per il 23. La squadra azzurra tenterà l'assalto al tris, per alzare la coppa anche in Italia e proseguire il ciclo vincente inaugurato un anno e mezzo fa. Gli uomini capitanati da Volandri, infatti, sono già qualificati come campioni in carica e nazione ospitante della Final 8.