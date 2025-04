Wta Charleston, Bronzetti eliminata all'esordio: Zhang vola al secondo turno

CHARLESTON (STATI UNITI) - Termina al primo turno l'avventura di Lucia Bronzetti al 'Credit One Charleston Open', Wta 500 da 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in terra verde di Charleston, in South Carolina. La 26enne di Villa Verucchio, numero 60 Wta, cede 7-5, 5-7, 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, alla cinese Shuai Zhang, numero 176 del ranking (ma arrivata a ridosso della top 20 a gennaio 2023), promossa dalle qualificazioni.