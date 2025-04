Paura a Bogotà, Francesca Jones collassa in campo durante il servizio: cosa è successo

ROMA - Paura per Francesca Jones impegnata nel torneo di tennis a Bogotà. La britannica ha accusato un malore in campo durante il terzo set del match contro Julia Riera. Sul 5-3 per l’argentina si è accasciata in campo mentre si apprestava a servire. È stata subito soccorsa dai medici che l’hanno portata fuori dal campo con una sedia a rotelle.

Malore di Francesca Jones, ecco come è andata

Da capire le cause del malore, ma Francesca Jones si sarebbe poi ripresa. Di sicuro l’altitudine non ha aiutato. Bogotà si trova a 2640 metri sul livello del mare, dove le difficoltà respiratorie si fanno sentire. Ancor di più sotto sforzo. La Jones, che dalla nascita soffre della sindrome EEC (ha forma di displasia, ha 4 dita per mani e sette dita sui piedi), è stata immediatamente soccorsa. Una campionessa di forza e volontà che questa volta si è arresa per un malore. Che però sembra già essere pronta per tornare in campo.