Darderi e Sonego diretta Atp Marrakech: segui i match degli azzurri

Giornata di ottavi di finale all' Atp 250 di Marrakech , torneo che apre la stagione della terra rossa e che vede in campo due azzurri: Luciano Darderi e Lorenzo Sonego . Per l'italo-argentino la sfida con il francese Hugo Gaston , mentre il torinese affronterà il ceco Vit Kopriva . Segui il racconto dei match e tutti gli aggiornamenti...

19:16

Gaston accorcia, ma Darderi fa 5-2

Darderi comanda con il servizio. Fa 40-0 con una battuta a 212 km/h. Volée vincente di Gaston chiamato a terra. Una seconda micidiale perfetta dell’italiano per il 5-2.

19:08

Bene ancora Darderi con il servizio: 4-1

Comanda il match, Luciano. Ha pazienza e Gaston non regge mai lo scambio: tanti errori. 4-1 per l’italiano.

19:05

Darderi fa break, quanti errori di Gaston

Bene sulla risposta di Gaston, Darderi fa 15-0. Il francese sbaglia e regala lo 0-30. Passante sbagliato di Gaston, altro regalo. Poi ace, ma arriva un altro errore di volée. 3-1 per l’italiano.

19:01

Gaston tiene il servizio, Darderi fa 2-1

Il francese è bravo a tenere il servizio con un 40-40 rischioso. Darderi torna a battere: la seconda è perfetta, con Gaston che risponde e manda fuori. L’italiano sbaglia con il rovescio: 15-15. Sul 30-30 scambio lunghissimo: alla fine sbaglia il francese. Bravo Luciano a chiudere e riportarsi avanti 2-1.

18:52

Darderi subito avanti con il primo ace

Primo turno di servizio non semplice per Darderi, che lo risolve con il primo ace della sua partita.

18:50

Inizia il terzo set tra Darderi e Gaston

Dopo un toilet break chiesto da Darderi, tutto pronto per l'inizio del terzo set. Situazione di parità, al servizio c'è l'italo-argentino.

18:46

Break di Darderi che vince il secondo set!

La raddrizza Luciano Darderi, che dopo aver perso male il primo set per 6-2, restituisce il punteggio a Gaston, chiudendo il secondo set con il break. Match in perfetta parità.

18:42

Darderi si porta ad un game dal set

Non sbaglia in un gioco fondamentale Darderi, che lascia a quindici Gaston e vola sul 5-2. Al cambio di campo il francese servirà per salvare il set.

18:40

Gaston resta aggrappato al set

Non si arrende Gaston, che tiene il servizio con il terzo ace della sua partita e si porta sul 2-4, restando nella scia di Darderi e di conseguenza aggrappato al set.

18:36

Darderi si porta sul 4-1 nel secondo set!

Con qualche patema, perché Gaston è decisamente ancora in partita, Darderi vince il proprio turno di battuta, pesantissimo, portandosi sul 4-1 nel secondo set.

18:31

Eccolo il break di Darderi, che allunga sul 3-1!

Darderi ha cambiato marcia: sotto 0-30, rimonta Gaston sul servizio e si prende il break, allungando sul 3-1 nel secondo set!

18:26

Darderi torna avanti nel secondo set

Ottimo turno di servizio per Darderi, che lascia a zero Gaston e si riporta in vantaggio in questo avvio di secondo set.

18:23

Gaston salva due palle-break

Ci ha provato Darderi, che ha costretto Gaston ad un infinito secondo game, nel quale il francese ha dovuto salvare due palle-break prima di avere ragione dell'azzurro.

18:16

Inizia il secondo set: Darderi tiene il servizio

Ancora soffrendo, ma Darderi tiene il servizio nel primo game del secondo set. È una nuova partita, anche se Gaston sembra davvero in giornata.

18:10

Niente da fare per Darderi: primo set a Gaston

Niente da fare per Darderi, lasciato ancora a zero da un Gaston praticamente perfetto in questo primo set, meritatamente portato a casa per 6-2.

18:07

Darderi c'è, ma serve un break

Darderi tiene finalmente il servizio e accorcia parzialmente le distanze, ora però serve un break per tentare di rientrare nel primo set.

18:04

Darderi serve per salvare il primo set

Accelerata di Gaston, che non si lascia sfuggire l'occasione: gioco a zero e Darderi sotto 5-1 e costretto a servire per salvare il primo set.

18:02

Doppio break per Gaston: Darderi sotto 4-1

Non è iniziata nel migliore dei modi, usando un eufemismo, per Luciano Darderi, che nel primo set è sotto 4-1, dopo aver lasciato due break a Gaston.

18:00

Darderi sfida Gaston per gli ottavi di finale

Dopo il successo su Tristan Boyer al debutto, Luciano Darderi affronta per gli ottavi di finale il francese Hugo Gaston, che ha invece superato Cerundolo.

Marrakech - Marocco