Sinner torna a parlare, le frasi che fanno felici i tifosi: "Non penso al tennis ma..."

A un mese esatto dal termine della sua sospensione, Jannik Sinner ha confermato che il suo ritorno in campo avverrà agli Internazionali BNL d'Italia , in programma sulla terra rossa del Foro Italico di Roma dal 7 al 18 maggio. Queste le sue parole nell'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport: "Ho fatto tante cose diverse. Ovviamente se dovessi scegliere, sceglierei di giocare a tennis però da un certo lato sto bene e non sto neanche tanto pensando al tennis in questo momento. Il giorno del rientro si sta avvicinando e mi sento sempre meglio fisicamente e mentalmente anche se ancora manca un bel po'. Quindi ragazzi, ci vediamo a Roma. Speriamo di prepararci bene".

Sinner, dal 13 aprile la ripesa degli allenamenti

A partire dal 13 aprile Sinner potrà riprendere ufficialmente l'attività di allenamento per preparare al meglio il rientro. Il comunicato della Wada nega infatti al numero uno al mondo di allenarsi in strutture ufficiali affiliate alla federazione. Intanto, resta salda la sua posizione in vetta alla classifica mondiale dopo le chance sprecate da Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Il tedesco dovrebbe vincere i tornei di Monte-Carlo, Monaco e Madrid per avere qualche chance di sorpasso prima del ritorno in campo dell'azzurro.