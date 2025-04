“Sinner e Alcaraz? Quest’epoca del tennis non è positiva se…”: l’opinione che fa discutere

L'ex tennista spagnolo Feliciano Lopez è stato confermato nel ruolo di direttore delle Final Eight di Coppa Davis , che si svolgeranno quest'anno dal 18 al 23 novembre a Bologna e che resteranno in Italia fino al 2025. Già numero 12 del mondo in singolare e vincitore del Roland Garros in doppio, in una recente intervista Lopez ha fatto un parallelo tra la situazione del tennis attuale con quella del passato, quando nello stesso momento giocavano campioni del calibrio di Roger Federer , Rafael Nadal e Novak Djokovic .

Lopez, le parole su Alcaraz e Sinner

"Se confrontiamo le epoche - ha detto Lopez - l'ultima è stata la migliore della storia del tennis, con tre, quasi quattro autentici fenomeni presenti in contemporanea nella stessa epoca e che avrebbero dominato la loro generazione in qualsiasi altra epoca. Se fai un paragone tra quel periodo e la situazione attuale ovviamente non sarà molto positivo. Ma abbiamo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che dominano il tennis mondiale, e la loro rivalità si intensificherà anche nel tempo, man mano che entrambi miglioreranno. Ed è su questo che dobbiamo concentrarci. Naturalmente, senza dimenticare di valorizzare tutti gli altri giocatori. È una benedizione per il tennis in un momento in cui i Big Three se ne vanno, quando rimane solo Djokovic, siano arrivati questi due fenomeni".