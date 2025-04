Lettera dei top 20 del tennis agli Slam, c'è anche la firma di Sinner e Djokovic: i dettagli esclusivi

Contributi per il welfare, una fetta più grande del prize money e cambi nella governance. Sono questi i tre pilastri su cui si regge la lettera firmata da tutti i Top 20 ATP e WTA , Novak Djokovic incluso, e recapitata ai quattro tornei del Grande Slam. Una mossa che non è conseguenza diretta della causa intentata dalla Professional Tennis Players Association (PTPA), il sindacato co-fondato da Nole. È il frutto di oltre otto mesi di lavoro, periodo operativo necessario per costruire una proposta concreta, condivisa, ragionata. Un percorso avviato dall’ATP e dal suo Player Council lo scorso anno, discusso nuovamente a gennaio durante l’Australian Open e finalizzato con le firme raccolte tra Indian Wells e Miami. La partecipazione di tutti i primi venti è di per sé già una notizia inedita. I big del circuito si uniscono per provare ad esercitare la loro influenza con risvolti che aiuterebbero l'intero movimento.

Lettera dei Top 20 agli Slam, i punti cardine

Chi è meno avvezzo alle dinamiche extra campo potrebbe chiedersi: perché indirizzare questa lettera proprio agli Slam? Per capirlo, è fondamentale il punto sulla governance. Oggi ci sono ben sette “centri di potere” che decidono le sorti del tennis: ATP, WTA, ITF e i quattro Slam. ATP e WTA hanno iniziato a collaborare di più negli ultimi anni, ma il progetto “One Vision” dell’ATP — quello che sogna una governance unica — è ben lontano dalla realizzazione. Secondo quanto raccolto, la richiesta chiave è semplice: coinvolgere gli attori del gioco e aumentare il dialogo con l’ATP stessa, rinunciando al lusso di prendere unilaterali, come modifiche al giorno di inizio dei tornei o il cambio di format per il misto agli US Open. Segue il noto tema dei montepremi, con la richiesta di una fetta più grande. Nella visione ideale, si punta al 50% dei profitti — come accade in NBA -, ma il primo passo sarebbe più concreto: aumentare la percentuale attuale. Un esempio? Nel 2024 il Roland Garros a fronte di un ricavo stimato di 338 milioni di euro, ha distribuito un montepremi di 53 milioni di euro: appena il 16%. Nonostante da anni i prize money dei Major siano in crescita, percentualmente non seguono il passo con il costante incremento dei profitti. Una delle ipotesi sul tavolo è un modello che si avvicini a quello dei Masters 1000. Da qualche stagione, una volta superata una soglia base di montepremi, l’eccedenza viene divisa equamente tra torneo e giocatori (il 50% degli atleti confluisce nel bonus pool di fine anno).

La questione "welfare"

Il terzo pilastro è altrettanto cruciale: il welfare. Agli Slam si chiede di contribuire ai costi del programma “Baseline”, che mette a disposizione degli atleti supporto mentale, oltre a consulenze finanziarie e legali. A questo si aggiungono l'assicurazione — che copre spese mediche, infortuni e riabilitazione — e il piano pensionistico, uno dei più sviluppati nel mondo dello sport. Tre misure chiave, che hanno costi importanti per l'ATP. Il contributo dei Major potrebbe espandere questi benefici a un numero maggiore di giocatori.

Giocatori pronti ad aprire un dialogo

Il tono della lettera è collaborativo. Nessun ultimatum, ma la volontà di aprire un dialogo. Certo, alcuni dei firmatari avrebbero preferito toni più duri: più bastone e meno carota. Se non dovesse esserci un cambio di rotta, i tennisti potrebbero rispondere con delle contromisure. I quattro Slam hanno ricevuto la lettera. Si attende un confronto nella stagione del rosso, mentre la risposta formale potrebbe slittare a fine anno. Le prime reazioni al messaggio ricevuto però non lasciano presagire a un'improvvisa revisione delle priorità. Nella posizione attuale i Major sono quasi incentivati a rimandare ogni decisione, preservando più a lungo possibile lo status quo. Gli stessi tornei non sono sempre sulla stessa lunghezza d'onda tra loro: Wimbledon, ad esempio, non ha gradito la decisione degli US Open di ridurre all'osso il doppio misto. In alcuni casi emergono le differenze culturali: da un lato gli Slam più commerciali come Melbourne e New York, dall’altro quelli più tradizionalisti come Parigi e Wimbledon. I giocatori e l’ATP sanno bene che non otterranno tutto ciò che chiedono. Ma l’obiettivo è chiaro: costruire un compromesso, punto dopo punto. Ci vorrà tempo, sì, ma intanto un passo importante e condiviso è stato fatto. Ora la palla è nell’altro lato del campo.